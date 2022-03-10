Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту движения «Голос»

Роскомнадзор заблокировал в России сайт движения в поддержку прав избирателей «Голос» (организация, исполняющая функции иностранного агента). Согласно данным сервиса ведомства по проверке блокировок страниц и сайтов, доступ к сайту golosinfo.org ограничен на основании требования Генпрокуратуры от 9 марта.
Сообщается, что доступ
Общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей «Голос»
В 2013 году основанный в 2000 году «Голос» признали иноагентом. В 2016 году организация была ликвидирована и продолжила работу без юрлица. Она занимается обучением наблюдателей на выборах и юридической помощью избирателям.