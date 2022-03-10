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Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту движения «Голос»

13:21, 11 марта 2022
Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту движения «Голос» Фото: rkn.gov.ru
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Роскомнадзор заблокировал в России сайт движения в поддержку прав избирателей «Голос» (организация, исполняющая функции иностранного агента). Согласно данным сервиса ведомства по проверке блокировок страниц и сайтов, доступ к сайту golosinfo.org ограничен на основании требования Генпрокуратуры от 9 марта.

Сообщается, что доступ ограничен в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях. Роскомнадзор организует ограничение доступа к такой информации на основании требования генерального прокурора РФ или его заместителей.

Общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей «Голос» стало первым в новом списке организаций-иноагентов, не зарегистрированных в России и не имеющих юрлица. По информации властей, данные об иностранном финансировании организации были получены от гражданки Армении. 18 августа 2021 года движение официально признали иноагентом.

В 2013 году основанный в 2000 году «Голос» признали иноагентом. В 2016 году организация была ликвидирована и продолжила работу без юрлица. Она занимается обучением наблюдателей на выборах и юридической помощью избирателям.

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