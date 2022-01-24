Роскомнадзор станет блокировать звонки с подменных номеров телефона«Коммерсант»: Роскомнадзор намерен создать систему блокировки подменных телефонных номеров
Подведомственный Роскомнадзору «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) заказал исследование технологии, которая сделает невозможной использование подменных телефонных номеров. Исследование потребовалось, чтобы определить принципы взаимодействия операторов связи, сообщает «Коммерсант».
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При этом операторы заявили, что давно блокируют подозрительные звонки, используя собственные решения. Проблему борьбы с мошенниками, считают они, не получится решить до тех пор, пока к ней не подключатся операторы из-за рубежа.
В 2021 году мошенники, используя подменные номера, украли у россиян около 45 млрд рублей, подчеркнуло издание.
Ранее стало известно, что сервисы по подмене телефонных номеров стали одним из главных инструментов мошенников, похищающих средства с банковских карт россиян. В Общероссийском народном фронте (ОНФ) предлагают ввести уголовную ответственность за их организацию. Авторы инициативы считают, что следует обязать операторов связи бесплатно предупреждать абонентов о подозрительных звонках.