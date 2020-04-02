Роскомнадзор предупредил о массовой рассылке подложных писем от его имени

https://static.news.ru/photo/d9a9edec-74eb-11ea-837f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Информационные письма от имени Роскомнадзора с требованием подать уведомление о начале обработки персональных данных являются подложными. Об этом ведомство предупредило операторов персональных данных.

Отмечается, что в письмах содержится ложная информация о грозящей административной ответственности за отказ предоставить информацию. Речь идёт якобы о штрафах в размере до 300 тысяч рублей.

От операторов персональных данных поступают жалобы на участившиеся случаи массовой рассылки с электронных адресов, не принадлежащих Роскомнадзору, — цитирует «Интерфакс» сообщение ведомства.

В Роскомнадзоре напомнили, что при получении официальных писем от него следует обращать пристальное внимание на электронный адрес отправителя: все электронные адреса ведомства оканчиваются на @rkn.gov.ru.

Как писал NEWS.ru, специалисты СУ СК РФ по Москве начали доследственную проверку по факту распространения недостоверной информации о введении в столице комендантского часа. В частности, устанавливается личность интернет-пользователя, записавшего и выложившего в Сеть ложные сведения.