Роскомнадзор потребовал заблокировать ряд фейков об Украине в СМИ России

Роскомнадзор обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой заблокировать доступ к ряду материалов российских СМИ, в которых содержится недостоверная информация о событиях на Украине. В число таковых попали «Эхо Москвы», «Новая газета», New Times и другие, говорится на сайте ведомства.

На указанных ресурсах под видом достоверных сообщений размещена общественно значимая не соответствующая действительности информация об обстрелах украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий Российской Армии, — говорится в сообщении.

Также, по сообщению Роскомнадзора, в материалах военная операция РФ назвалась «войной» или «вторжением». В ведомстве предупредили, что если соответствующие материалы не будут удалены, то доступ к сайтам СМИ заблокируют. Кроме того, уточняется, что уже начались административные расследования в отношении изданий. Таким образом, СМИ может грозить штраф в размере до 5 млн рублей.

Подчёркиваем, что именно российские официальные информационные источники располагают достоверной и актуальной информацией, - заключили в ведомстве.

Ранее Роскомнадзор совместно с Генеральной прокуратурой и МИД РФ объявил о начале частичного ограничения доступа к Facebook, передаёт официальный сайт ведомства. Причиной ограничения в агентстве назвали «нарушение соцсетью прав и свобод россиян».