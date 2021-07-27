Роскомнадзор потребовал заблокировать аккаунт Соболь в Twitter
Сергей Попов
Сергей Попов
11:17, 28 июля 2021
Любовь СобольФото: sobollubov/instagram.com
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Соратница оппозиционера Алексея Навального Любовь Соболь заявила, что Роскомнадзор потребовал от Twitter заблокировать её аккаунт. В качестве доказательства она опубликовала сообщение от руководства сервиса.
Соболь подчеркнула, что речь идёт о блокировке аккаунта целиком, а не какого-то отдельного твита. По её мнению, требование ведомства связано с предстоящими выборами в Госдуму.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова Соболь о давлении на независимые СМИ. Она не согласилась с приведёнными оппозиционером примерами и отметила, что по политическим основаниям не был закрыт ни один канал.
Захарова добавила, что СМИ, признанные в России иноагентами, могут продолжать работу в прежнем режиме. От них требуется лишь помечать свой контент соответствующим образом.