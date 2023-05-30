Роскомнадзор попросили определить, как нельзя ругаться в СМИ «Известия»: РКН попросили составить список бранных слов, которые нельзя использовать в СМИ

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Роскомнадзору предложили составить четкий список бранных слов, которые нельзя использовать в СМИ. Соответствующее письмо направила в ведомство Торгово-промышленая палата (ТПП), сообщают «Известия». Как утверждают авторы письма, РКН ранее усилил контроль за использованием бранной лексики, но при этом не выпустил четких правил, какие слова употреблять можно, а какие нет.

В Роскомнадзор обратились с просьбой составить четкий список бранных слов, которые нельзя использовать в СМИ. Соответствующее письмо в ведомство направила Торгово-промышленная палата (ТПП), ссылаясь на жалобы от телеканалов и радиостанций, — говорится в материале издания.

Там также предположили, что составить исчерпывающий перечень бранных слов невозможно.

При этом вещатели ТПП считают, что по данной причине сохранение авторской стилистики произведения может спровоцировать наложение штрафа от регулятора. Если же идущие в эфире материалы чистить от спорных выражений, не исключено получение исков о нарушении авторских прав.

Так, за последние 1,5 месяца в ТПП поступило порядка 15 обращений от представителей медиабизнеса, преимущественно региональных ТРК. За то же время территориальные органы РКН составили около 25 протоколов, связанных с использованием бранной лексики. Штрафы, назначенные судом, варьируются от 5 до 20 тысяч рублей. Как сообщили источники издания, штрафы назначались в том числе за использование в эфире таких литературных слов, как «тварь» и «дурак».

ТПП предложила РКН провести лингвистическую экспертизу и определить «безусловно бранную лексику», а также составить примерный перечень слов и выражений, которые могут оказаться грубыми в определенном контексте.

Издание напоминает, что в 2013 году Роскомнадзор выпускал специальные рекомендации, по которым к нецензурым относятся «четыре общеизвестных слова, начинающиеся на буквы „х“, „п“, „е“, „б“, а также производные от них слова и выражения».

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