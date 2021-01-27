Роскомнадзор оштрафовал СМИ-иноагентов на 1,1 мнл рублей

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СМИ, признанные российскими властями иностранными агентами, получили штрафы, общая сумма которых составляет 1,1 млн рублей, сообщили в Роскомнадзоре. В ведомстве считают, что у них не было надлежащей маркировки.

Соответствующее решение было принято мировым судом.

Мировой суд 27 января вынес решения по первым протоколам об административных правонарушениях, составленным Роскомнадзором в отношении СМИ-иноагентов по ст. 19.34.1 КоАП Российской Федерации, — говорится на сайте РКН.

Два штрафа по 500 тысяч рублей получил владелец признанных иноагентами изданий «Крым.Реалии» и «Фактограф» компания «Радио Свободная Европа/Радио Свобода». Кроме того, два раза по 50 тысяч рублей должен заплатить генеральный директор организации.

Ранее начальник главного управления Минюста по Москве Кирилл Балашов рассказал, что даже небольшое пожертвование из-за рубежа или от иностранного гражданина является поводом для признания организации иностранным агентом.

29 декабря 2020 года Министерство юстиции включило в список иностранных агентов кризисный центр «Насилию.нет», который занимается помощью жертвам домашнего насилия. 28 декабря ведомство включило в список «иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента», пять российских граждан: правозащитника и члена Московской Хельсинкской группы Льва Пономарёва, журналистов Людмилу Савицкую («Радио Свобода») и Сергея Маркелова («7 × 7»), акционистку Дарью Апахончич, а также главного редактора онлайн-издания «Псковская губерния» Дениса Камалягина.

Первый закон об иностранных агентах был принят в России летом 2012 года. Он касался некоммерческих организаций, которые занимаются политической деятельностью, а также получают иностранное финансирование. Первые два года действия закона включение в реестр иноагентов было добровольным, но с 2014 года это стало обязательным. В 2017 году был принят закон о СМИ-иноагентах: ими по факту могут стать любые иностранные СМИ, финансируемые иностранными органами или гражданами.

В 2019 году был принят закон о физлицах-иноагентах. Такого статуса, согласно ему, могут удостоиться люди, которые распространяют информацию для неограниченного круга лиц и получают иностранное финансирование, писал NEWS.ru.