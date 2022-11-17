Роскомнадзор ограничил доступ к сайту «Новой газеты»

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Доступ к сайтам «Новой газеты» и проекта редакции «Свободное пространство» ограничен, следует из данных сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов в интернете. До этого сообщение о том, что сайты «Новой газеты» и «Свободного пространства» частично перестали открываться на территории РФ, появилось в Telegram-канале «Новой газеты».

Ограничение доступа: ограничивается к сайту, — сказано в сообщении.

Ранее Верховный суд России по иску Роскомнадзора отозвал у «Новой газеты» лицензию электронного СМИ. Основанием для иска стало упоминание изданием в своих материалах двух организаций без маркировки того, что они являются иностранными агентами. Главный редактор «Новой газеты» и нобелевский лауреат Дмитрий Муратов объяснил, что первое нарушение было формальным, носило технический и неумышленный характер, и после предупреждения ошибку исправили. Во втором случае маркировку не указали, так как на тот момент суд исключил организацию из списка иностранных агентов.

До этого Басманный суд Москвы аннулировал свидетельство о регистрации «Новой рассказ-газеты». По данным издания, претензии суда сводились к тому, что газета не издавалась больше года, хотя ее сотрудники предоставили номера, выпущенные этим летом.

Также суд лишил свидетельства о регистрации СМИ печатное издание «Новой газеты». Поводом для этого стал иск Роскомнадзора: по его данным, «Новая газета» не предоставила в срок устав редакции. Главный редактор издания, нобелевский лауреат Дмитрий Муратов назвал решение суда политическим и незаконным, добавив, что оно будет обжаловано.