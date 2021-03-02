Роскомнадзор ограничил доступ к 451 материалу по теме суицида в соцсетях

https://static.news.ru/photo/261063d4-7b92-11eb-865d-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

Роскомнадзор фиксирует в соцсетях контент по теме суицида, уже ограничен доступ к 451 материалу. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

С 21 февраля в социальных сетях фиксируется активное распространение информации с призывами к совершению суицида, — цитирует сообщение РИА Новости.

При этом отмечается, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку. Кроме того, Роскомнадзором приняты меры по пресечению распространения соцсетями призывов к массовым самоубийствам.

На текущий момент на основании требований Роскомнадзора об удалении призывов социальные сети ограничили доступ к 451 противоправному материалу, — добавили в ведомстве.

Как писал NEWS.ru, в социальной сети TikTok журналисты наткнулись на опасное развлечение. Пользователям предлагается выпить четыре десятка неких таблеток и «посмотреть, что будет». Участники челленджа должны записать ролик после выполнения «задания». При этом препарат, который предлагается использовать, в таком количестве может вызвать не только проблемы со здоровьем, но и привести к смерти.