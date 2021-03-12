Роскомнадзор готов к диалогу с Twitter, но компания не отвечает на запросы

https://static.news.ru/photo/900585b8-8307-11eb-9133-96000091f725_660.jpg Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Роскомнадзоре заявили, что ведомство готово к диалогу с Twitter. Однако компания не идёт навстречу и не отвечает на запросы и требования — об этом сообщил глава управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций РКН Евгений Зайцев.

Выступая в Общественной палате, он подчеркнул, что ведомство имеет к соцсети претензии в связи с распространением запрещённого контента. И объявленное замедление трафика Twitter стало следствием отказа компании выполнить требования властей. Тем не менее диалога пока нет.

Наши претензии остаются без ответа, на нас никто не выходил. В любом случае встречные претензии они могут в любой момент оспорить в российском суде. Мы готовы к любому диалогу, главное, чтобы он был, — сказал Зайцев.

РКН 10 марта принял меры по замедлению скорости работы Twitter в РФ. Как заявили в структуре, меру реализуют на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных. Таким способом предпринята попытка защиты граждан РФ от влияния противоправного контента. После замедления работы Twitter стали наблюдаться проблемы при загрузке сайтов Кремля и Госдумы.

Также речь шла о сбоях в работе сайтов РКН, правительства РФ, МВД, СК РФ, Совета Федерации, Совета безопасности, Минцифры и Минэкономразвития, однако власти связь двух этих фактов отрицают — там заявили, что причиной стал сбой в оборудовании «Ростелекома».

Как писал NEWS.ru, замедление трафика социальной сети Twitter на 100% мобильных устройств и половине стационарных прошло успешно, сообщили в Роскомнадзоре. По данным ведомства, после этого никаких инцидентов зафиксировано не было.