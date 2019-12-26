https://static.news.ru/photo/119bcfc8-27d4-11ea-86b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проверки качества минеральной питьевой воды начнёт Роскачество с 1 января 2020 года.

Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. По его словам, результаты можно ожидать к концу I квартала.

Роскачество будет проводить исследование минеральной питьевой воды уже с 1 января, — сказал он.

Кроме того, Мантуров отметил, что в январе 2020 года начнётся эксперимент по добровольной маркировке минеральной и питьевой бутилированной воды, передаёт ТАСС. Он продлится девять месяцев.

Для этого нормативный акт должен выйти, — сообщил министр.

Ранее NEWS.ru писал о том, что доктор медицинских наук Алла Погожева рассказала, почему опасно пить много воды. Научный сотрудник пояснила, что за сутки человек употребляет большое количество воды, а это вовсе не полезно, как принято считать.