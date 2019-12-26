Проверки качества минеральной питьевой воды начнёт Роскачество с 1 января 2020 года.
Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. По его словам, результаты можно ожидать к концу I квартала.
Роскачество будет проводить исследование минеральной питьевой воды уже с 1 января, — сказал он.
Кроме того, Мантуров отметил, что в январе 2020 года начнётся эксперимент по добровольной маркировке минеральной и питьевой бутилированной воды,
Для этого нормативный акт должен выйти, — сообщил министр.
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