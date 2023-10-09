Роскачество проведет проверки кукол Барби и икры

Фото: Christoph Schmidt/dpa/Global Look Press

Роскачество проведет масштабные проверки кукол Барби в преддверии Нового года, передает РИА Новости со ссылкой на руководителя организации Максима Протасова. Также сотрудники ведомства проинспектируют красную икру и рыбные консервы.

К приближающимся новогодним праздникам нами будет проведено исследование красной икры. Мы широко проверим, опять же с точки зрения сезонного пика потребления, рыбные консервы, — заявил Протасов.

Он также подчеркнул, что Роскачество продолжает следить за качеством детских игрушек. Особое внимание будет уделено куклам Барби, которые стали популярными в российских магазинах, особенно после выпуска одноименного фильма.

Кроме того, Протасов отметил положительный тренд в качестве молочных продуктов в России, подчеркнув, что регулярные исследования этой категории продуктов дали хорошие результаты. Однако он выразил обеспокоенность качеством продукции легкой промышленности, отметив случаи подмены видов ткани в готовой продукции и снижение качественных характеристик.

Психолог Анна Циркунова ранее заявила, что кукол Барби следует заменить на российский аналог, за основу можно взять героинь сказок, таких как Василиса Премудрая или Марья Искусница. По ее словам, эти героини отличаются мудростью, уважением к себе, добротой и смекалкой.