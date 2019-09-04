https://static.news.ru/photo/3f6d424e-cf0d-11e9-a3b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com/Global Look Press

Глава Роскачества Максим Протасов заявил, что много ГОСТов необходимо совершенствовать, а также создавать новые, так как есть продукты, которые не попадают под эту сертификацию.

Нет стандарта на крабовые палочки. В стандарте на майонез существуют устаревшие показатели на перекисное число. Мы считаем, что его необходимо исключать, — считает эксперт.

По его словам, классификация по чаю и требования к винодельческой продукции также необходимо пересмотреть, так как они давно устарели, передаёт РИА Новости .

Ранее Росстандарт утвердил ГОСТы для холодного чая и кофе в качестве национальных стандартов. Холодный чай будет содержать от 1 г сухого экстракта чая на 1 л. Концентрация кофе в холодном, готовом к употреблению напитке должна быть не менее 10 г на 1 л.