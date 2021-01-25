Роскачество нашло в пряностях плесень и кишечную палочку

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Роскачество провело исследование пряностей, которые продаются в большинстве российских магазинов. Выявлен ряд нарушений по микробиологическим показателям.

Организация начала исследование после опроса, который показал, что некоторые покупатели опасаются некачественной продукции, которая может содержать опасные для здоровья вещества. Чтобы понять, есть ли реальная опасность, Роскачество изучило пряности 15 торговых марок — лавровый лист, перец острый красный молотый, куркума молотая, семена тмина, семена кунжута, корица молотая, чеснок сушёный, гвоздика целая, паприка молотая.

Как сообщается на сайте организации, всего было исследовано 38 товаров, которые были изготовлены по собственным нормативным документам либо без указания документов. Страны происхождения: Россия, Австрия, Польша и Хорватия.

В итоге в продукции одной из торговых марок нашли бактерии группы кишечной палочки, а в пряностях ещё трёх брендов выявили превышение норм по количеству бактерий. Также у продукции пяти фирм зафиксировано превышение по количеству плесени. Антирейтинг возглавили пряности торговых марок «Индана» и Cykoria S.A.

Кишечная палочка могла попасть в упаковку при несоблюдении санитарных норм на предприятии (человеческий фактор прежде всего!) <...>. Если упаковка продукции нарушена, то при перевозке и хранении появляется риск заражения микроорганизмами извне или размножения изначально имеющейся в продукте микрофлоры. Такой же риск возникает и при несоблюдении правил хранения продукта после вскрытия, — пояснила доктор технических наук, профессор Всероссийского научно-исследовательского института пищевых добавок Наталья Шарова.

Стоит, впрочем, отметить и позитивный момент. Ни в одном из исследованных продуктов не было выявлено превышения норм по содержанию пестицидов. Также нигде не было найдено следов тяжёлых металлов.

Ранее NEWS.ru писал, что специалисты Роскачества провели исследование 206 марок питьевой воды, в четырёх из которых выявили нарушения, которые могут привести к ухудшению здоровья потребителя. Также в списке значатся ещё 65 марок воды, в которых обнаружили нарушения и несоответствия установленным нормам.