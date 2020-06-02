Роскачество нашло нитраты в бутилированной воде

https://static.news.ru/photo/dacb259c-a4a7-11ea-b445-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay

Сотрудники Роскачества изучили бутилированную воду без газа, представленную на рынке РФ. Проверили продукцию шести торговых марок: «Новотерская», «Святой источник», Aqua Minerale, «Шишкин лес», «Калинов родник», «Липецкая росинка».

Специалисты исследовали воду на наличие паразитов, на содержание кальция, калия, магния, а также на опасные вещества. В целом ситуация обнадёживающая, говорится на официальном сайте ведомства.

Только один товар из шести не соответствует нормам законодательства: в «Липецкой росинке» обнаружили относительно высокое содержание нитратов. Кроме того, исследователи выявили в образцах недостаток кальция и магния.

Также ведомство проверило водопроводную воду. По данным организации, она полностью соответствует требованиям, однако уступает бутилированной.

Ранее NEWS.ru сообщал, что специалисты Роскачества провели проверку семи торговых марок сметаны, продающихся на прилавках магазинов в РФ. В некоторых образцах были обнаружены дрожжи, антибиотики и растительные жиры.