https://static.news.ru/photo/8e08b5a8-e445-11e9-a2a4-fa163e074e61_660.jpg Леонид Рошаль Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль сообщил, что разбирательство по вопросу увольнения врачей из НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ онкологии им. Н. Блохина ещё не закончено. По его словам, там вообще не было написано ни одного заявления об увольнении.

На самом деле пока не было ещё ни одного заявления об увольнении написано, там идёт какая-то склока, и мы спокойно разбираемся в этом вопросе, — цитирует телеканал «360» Рошаля.

Ранее Рошаль заявил «Интерфаксу», что не поддерживает действия этих врачей. Он счёл коллективное заявление об уходе шантажом и призвал искать другие способы решения конфликтов.

Как писал News.ru, врачи НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ онкологии им. Н. Блохина, грозившие увольнением, покидают свои посты. Об этом сообщил Георгий Менткевич, который ранее был отстранён от должности и.о. завотделением. По его словам, доктора уйдут с работы не в один день, потому что каких-то больных надо долечить. Вскоре онкоцентр покинут и медсёстры.

Ранее 26 врачей одного из крупнейших и известнейших в России онкоцентров пожаловались, что дети вынуждены лечиться в «ужасных условиях» и в переполненных палатах, строительство новых корпусов тянется уже 20 лет, а новое руководство приступило к «аппаратной борьбе и терроризирует уже сложившийся коллектив», вынуждая увольняться неугодных сотрудников. Врачи-онкологи потребовали отстранить новое руководство центра, обеспечить прозрачность в начислении зарплаты и аудит новых корпусов клиники.