«Я убийца?»: Рошаль ответил Навальному после обвинений в адрес врачей

https://static.news.ru/photo/410aa3a8-04c7-11eb-a391-fa163e074e61_660.jpg Леонид Рошаль Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обвинения оппозиционера Алексея Навального в адрес омских врачей являются оскорблениями. Об этом заявил президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль.

Если я главный врач и три лаборатории дают мне результат, что ничего не находят — значит я убийца? — цитирует Рошаля Lenta.Ru.

Поэтому, по словам врача, Навальный оскорбил спасших его медиков. Рошаль подчеркнул, что именно благодаря специалистам больницы Омска блогер остался жив. Они не только спасли Навального, но и стабилизировали его состояние, что позволило немецкой бригаде врачей взять паузу между перелётами, дабы лётчики отдохнули.

Российский оппозиционер потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва 20 августа. Его экстренно доставили в токсикологическое отделение омской больницы скорой помощи. Сначала его лечили как при отравлении и, в частности, давали атропин, который помогает при отравлении ингибиторами холинэстеразы. Однако позже, ссылаясь на итоги лабораторных исследований, доктора сообщили, что причиной внезапного ухудшения здоровья пациента стало нарушение обмена веществ. Впоследствии они говорили о гипергликемии.

Близкие политика с самого начала настаивали на переводе его на лечение в Европу. Навального была готова принять берлинская клиника Charité. На это было получено согласие российской стороны. Однако, когда спецборт прилетел за пациентом, омские медики заявили о невозможности транспортировки из-за «нестабильного состояния» Навального.

К вечеру 21 августа российские специалисты дали добро на вылет. Однако немецкие пилоты, сославшись на внутренние правила, отправились на ночной отдых. В итоге лайнер отправился в Берлин рано утром 22 августа.

Через несколько дней немецкие военные токсикологи выявили, что Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». 2 сентября об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Выводы о яде подтвердили лаборатории в Швеции и во Франции.

Политика вывели из комы 7 сентября, а 23 числа выписали из клиники. Пока Навальный продолжает находиться в Берлине, где проходит реабилитацию.

1 октября он дал интервью Die Spigel. Оппозиционер, в частности, заявил, что российские медики знали об отравлении, однако представителям СМИ рассказывали о нарушении обмена веществ. По мнению оппозиционера, главврач больницы хуже тайных агентов, которые убивают людей.

Омские медики в ответ опубликовали открытое письмо. По их мнению, Навальный оскорбил врачей, заявив, что они не оказывали ему адекватной медицинской помощи. Также они высказали претензии людям из окружения оппозиционера, сравнивших омских врачей «с героями комедий Мольера, для которых пиявки и кровопускание были основными методами лечения», писал NEWS.ru.