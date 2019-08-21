https://static.news.ru/photo/164c4cf2-c42c-11e9-aa1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В Росавиации сообщили, что количество столкновений птиц с самолётами в этом году резко увеличилось.

В прошлом году таких случаев было зафиксировано 685. А за неполный 2019 год их уже насчитали более 873 раз.

В 2018 году число столкновений, когда воздушное судно было повреждено из-за пернатых, составило 73, а в этом — 50, сообщается на сайте ведомства.

15 августа борт «Уральских авиалиний», следовавший из Москвы в Симферополь, вскоре после вылета из аэропорта Жуковский совершил экстренную посадку на кукурузном поле. ЧП произошло из-за столкновения со стаей птиц, которые попали в оба двигателя. На борту воздушного судна находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа. После авиаинцидента к медикам обратились 76 человек, писал News.ru.