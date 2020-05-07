Росавиация распланировала вывозные рейсы до 15 мая

https://static.news.ru/photo/ae4f431a-9046-11ea-b9e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Росавиации составили предварительный график авиарейсов по вывозу россиян из-за рубежа. В период с 8 по 15 мая запланированы полёты отечественных авиакомпаний из Вьетнама, Испании, Израиля, Турции, США и других стран.

Предполагается, что в общей сложности в Россию будут доставлены свыше двух тысяч человек. Выполнять авиарейсы будут «Аэрофлот», «Нордавиа», «Уральские авиалинии» и другие перевозчики, сообщается на сайте Росавиации.

В ведомстве отметили, что к настоящему моменту вывозными рейсами вернулись на родину более 177 тысяч россиян. 7 мая около 300 граждан России вернулись домой из Токио и Шанхая.

Ранее NEWS.ru писал, что из-за эпидемии коронавируса туристы из России застряли в Индии. По их словам, они не могут вернуться на родину и не получают от неё никакой помощи. При этом местные власти отказались продлевать визы туристам.