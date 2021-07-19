Рогозина возмутили зарплаты рабочих Роскосмоса

Роскосмос намерен заняться вопросом повышения заработной платы сотрудников на предприятиях ракетно-космической отрасли. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин, сообщает ТАСС.

Понятно, что создание госкорпорации прежде всего привело к повышению заработной платы в центральном аппарате, но это неправильно, когда такая зарплата есть в центральном аппарате, а на предприятиях она сильно разнится, — цитирует агентство его речь на встрече с отрядом космонавтов.

Рогозин также добавил, что его «передёрнуло», когда он узнал о разнице в зарплатах в отряде космонавтов и их коллег из NASA и Европейского космического агентства. В итоге космонавты получили прибавку к жалованью.

Глава Роскосмоса добавил, что это была «первая ласточка». Повышение зарплат ждёт инженеров, конструкторов, тех, кто создаёт новую технику, у них тоже должна появиться дополнительная мотивация.

В апреле кабмин утвердил постановление об улучшении материального обеспечения космонавтов, тогда их оклад увеличился с 63,8 тысячи до 135,8 тысячи рублей. Уже совершившие полёт в космос специалисты начали ежемесячно получать 139,2 тысячи вместо 69,6 тысячи рублей, а инструкторы-космонавты — 165,9 тысячи вместо 88,4 тысячи рублей.