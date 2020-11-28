Рогозин выразил соболезнования родным академика Фортова

https://static.news.ru/photo/f8d52cfc-322a-11eb-a44e-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Рогозин Фото: roscosmos/vk.com

Бывший президент Российской академии наук Владимир Фортов умер на 75-м году жизни от коронавируса. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин выразил соболезнования родным и близким академика в связи с его кончиной.

От нас ушёл выдающийся учёный и организатор, мы потеряли товарища и друга. Это невосполнимая потеря для всех нас. Я выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Владимира Евгеньевича. Память о нём навсегда сохранится в наших сердцах, — цитирует пресс-служба Роскосмоса Рогозина.

Фортов родился в подмосковном Ногинске, окончил МФТИ. В 1987 году его избрали членом-корреспондентом Академии наук СССР, в 1991 году — действительным членом РАН. Он работал в Институте проблем химической физики и Институте высоких температур АН СССР, внёс большой вклад в развитие импульсной физики плазмы, физики экстремальных состояний вещества, энергетики, космической физики и ракетной техники. В 1996–1997 годах Фортов занимал должность зампреда Правительства РФ, был федеральным министром науки и технологий.

На счету академика более 30 монографий и свыше 900 научных статей. Он награждён многочисленными орденами и медалями, признан лауреатом многих престижных международных научных премий.

Как писал NEWS.ru, заместитель президента РАН Владимир Иванов назвал Фортова выдающимся советским и российским учёным. По его словам, смерть академика наступила утром в воскресенье. Он болел коронавирусом. Фортов был президентом РАН с 2013 по 2017 год.