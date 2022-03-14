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Рогозин ответил Маску цитатой из Пушкина

Маск вызвал Путина на поединок, Рогозин прокомментировал цитатой из Пушкина
15:12, 14 марта 2022
Рогозин ответил Маску цитатой из Пушкина Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Американский предприниматель, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск вызвал президента России Владимира Путина на поединок, ставкой в котором будет Украина. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ответил бизнесмену цитатой из «Сказки о попе и работнике его Балде» Александра Пушкина.

Ты, бесёнок, ещё молоденек. Со мною тягаться слабенек. Это было б лишь времени трата. Обгони-ка сперва моего брата, — написал Рогозин.

В ответах к сообщению в Twitter Маск дал ответ на вопрос, удивится ли он, если президент России примет вызов.

Это было бы честью, — ответил предприниматель на русском языке.

Ранее Маск заявлял о том, что в мире требуется немедленно нарастить добычу нефти и газа, поскольку, по его мнению, зелёная энергетика неспособна быстро заместить российский экспорт углеводородов. Маск признал, что увеличение добычи полезных ископаемых негативно отразится на его электромобилях Tesla, однако «устойчивые энергетические решения просто не могут немедленно скомпенсировать российский нефтегазовый экспорт».

Маск также отказался заблокировать российские новостные ресурсы. Он заявил, что пойдёт на подобный шаг только под дулом пистолета, так как является абсолютным сторонником свободы слова.

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