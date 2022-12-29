Рогозин опубликовал первое фото после операции на позвоночнике

Фото: vk.com/rogozin_do

Дмитрий Рогозин

Бывший гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал во «ВКонтакте» первое фото после операции по извлечению осколка, который прошел в опасной близости от позвоночника. На снимке видна часть крупного медицинского пластыря на плече.

Всегда побеждает тот, кто готов идти до конца. Всем хорошего и плодотворного дня! — написал Рогозин.

Операция была успешно проведена 26 декабря. Помощник бывшего гендиректора Роскосмоса сообщил, что она была сложной, но Рогозин идет на поправку.

В ночь на 22 декабря ВСУ обстреляли гостиницу на окраине Донецка, где проживала группа военных советников во главе с Рогозиным. Он тогда рассказал, что в него угодил осколок, который прошел в опасной близости от позвоночника.

Хирурги Ростова-на-Дону не рискнули проводить вмешательство, заявив о крайней сложности процесса. Было принято решение доставить Рогозина в Москву. Самолет с бывшим главой Роскосмоса на борту должен был 23 декабря вылететь в Москву, однако этого не произошло из-за плохих погодных условий. Тем не менее 24 декабря экс-глава Роскосмоса был доставлен в госпиталь в Московском регионе.