Родственники погибших на шахте «Листвяжная» высказались против её закрытия

Родственники шахтёров, погибших при взрыве на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, высказались против прекращения её работы. Сейчас на шахте проводится откачка воды и восстанавливается оборудование, однако когда именно там возобновится добыча, сказать пока что нельзя. Об этом в интервью РБК сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.

На встрече с семьями погибших мы задали им вопрос: «Хотите ли вы, чтобы шахта продолжала работать? Или мы её закрываем?» Все в один голос сказали, что шахта должна работать. В Кузбассе это на генетическом уровне, — заявил он.

Ранее по делу об аварии на шахте «Листвяжная» арестовали гендиректора холдинговой компании «СДС-Уголь» Геннадия Алексеева, технического директора «СДС-Уголь» Антона Якутова, главного инженера ООО «Шахта «Листвяжная» Анатолия Лобанова, а также номинального собственника шахты «Листвяжная» Михаила Федяева. Алексеев, Якутов и Лобанов обвиняются в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 217 УК РФ). Федяев — в злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации, повлёкшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ).

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Арестованы директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молоствов, начальник участка Сергей Герасименко и двое инспекторов Ростехнадзора. Им предъявлены обвинения в нарушении требований промышленной безопасности и халатности.

Кроме того, следствие сообщило, что высшее руководство компании «СДС-Уголь» знало, что на шахте грубо нарушается промышленная безопасность, при этом топ-менеджеры после аварии принимали меры к сокрытию доказательств. Об этом сообщил представитель следствия в суде по избранию меры пресечения новым фигурантам дела о ЧП.