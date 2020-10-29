Родившиеся в начале нулевых чаще доверяют мнению Киркорова и Собчак

https://static.news.ru/photo/c91f098a-1a90-11eb-b36c-fa163e074e61_660.jpg Филипп Киркоров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Исследование показало, что молодёжь так называемого поколения Z, родившиеся в период с 2000 по 2006 год, доверяет мнению певца Филиппа Киркорова, журналистки и телеведущей Ксении Собчак, а также Ольге Бузовой, Ивану Урганту и Юрию Дудю.

Они вошли в рейтинг топ-5 инфлюенсеров, пользующихся наибольшим доверием в данной возрастной группе, сообщает один из ведущих исследовательских органов.

Поколение старше — родившиеся в 1986–1999 годах — прислушиваются к словам резидента Comedy Club Павла Воли, а также певицы Полины Гагариной. Они, как и поколение Z, подвержены влиянию Юрия Дудя, Ольги Бузовой и Филиппа Киркорова.

Люди старше 35 лет чаще прислушиваются к музыканту Сергею Шнурову, ведущей новостей Екатерине Андреевой, врачу Евгению Комаровскому и журналистке Ирине Хакамаде.

Представители возрастной группы старше 55 лет больше подвержены влиянию врача Леонида Рошаля, режиссёра Никиты Михалкова, врача Александра Мясникова, телеведущего Владимира Соловьёва и журналиста Андрея Норкина.

Коронавирус внёс изменения в два последних рейтинга. Россиянам хочется развлечений, этим объясняется большое количество представителей шоу-бизнеса на верхних строчках. В то же время в первую пятёрку попали врачи и представители интернет-проектов, — отмечает эксперт.

В опросе приняли участие более 2400 респондентов старше 14 лет. Им предлагалось назвать семь публичных личностей, не занимающихся политикой, которым они доверяют больше остальных.

Ранее NEWS.ru писал, что Путин, Трамп и Мишустин возглавили рейтинг самых медийных персон по количеству упоминаний в СМИ в июле.