Путин, Трамп и Мишустин возглавили рейтинг самых медийных персон в июле

https://static.news.ru/photo/3c8f4386-d3ff-11ea-ae92-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин по-прежнему занимает первую строчку рейтинга самых упоминаемых в российской прессе персон.

По итогам июля у лидера РФ — 276 796 ссылок в материалах российских СМИ политической и финансово-экономической направленности. Такие данные содержатся в «Системе комплексного анализа новостей» (СКАН), созданной «Интерфаксом».

Второе место в рейтинге, как и месяцем ранее, осталось за президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом, у которого 78 124 упоминания в СМИ. Тройку лидеров замыкает вернувшийся с шестого места председатель правительства РФ Михаил Мишустин с 64 281 ссылкой.

Украинский лидер Владимир Зеленский набрал 63 544 ссылки и переместился с пятого на четвёртое место. Для него это позиция равновесия: в 2020 году ему покорялись места со второго по шестое. Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, до этого не фигурировавший в рейтинге, занял пятую строчку с 59 440 ссылками. Врио главы региона был назначен представитель ЛДПР, депутат Госдумы Михаил Дегтярёв, что принесло ему 26 384 упоминания в СМИ и девятое место.

Остальные позиции заняли президент Белоруссии Александр Лукашенко (52 150 упоминаний и шестое место), пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (44 022 ссылки и седьмое место), мэр Москвы Сергей Собянин (36 850 ссылок и восьмое место).

Десятое место занял госсекретарь США Майк Помпео с 21 364 публикациями, не появлявшийся в рейтинге СКАН с января. Среди сюжетов, где фигурировал глава американской дипломатии, — санкционная тема: Китай, «Северный поток — 2», «Турецкий поток», Иран, Рамзан Кадыров.

Значение рейтинга СКАН определяется по количеству документов с упоминанием персоны за указанный период, поступивших из центральных и региональных СМИ, информационных агентств, специализированных и отраслевых изданий, ТВ и радио, интернет-сайтов. В настоящее время в СКАН доступны более 45 тысяч источников. Ежедневно в систему поступает более 600 тысяч документов.

Ранее эксперты назвали губернаторов, чей имидж пострадал из-за коронавируса. Аналитики агентства по управлению репутацией Sidorin Lab изучили отношение пользователей социальных сетей «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники», YouTube, Instagram, Twitter, «Яндекс.Дзен» к ограничительным мерам на этапе постепенного снятия с 25 мая по 30 июня — всего около полумиллиона связанных с карантинными ограничениями постов, более 269 тыс. пользователей. Учитывались геоданные пользователей, что позволило получить разбивку по регионам.

Мэр российской столицы Сергей Собянин упоминался в 11% из более 70 тыс. написанных за месяц постов жителей Москвы об ограничениях. Градоначальник является абсолютным лидером и по числу таких сообщений, и по доле упоминаний. На второй строчке по этому показателю оказался губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, на третьей — глава Красноярского края Александр Усс. А вот пользователи соцсетей из Санкт-Петербурга, хотя и были вторыми в России по числу сообщений о карантине, очень редко упоминали главу города Александра Беглова — всего в 2% случаев. В подавляющем большинстве постов губернаторов критиковали и ругали — как авторы записей, так и участники обсуждения. Антилидером оказался губернатор Ростовской области Василий Голубев. За ним следуют Беглов и Собянин, глава Самарской области Дмитрий Азаров и Усс, писал NEWS.ru.