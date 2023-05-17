Родителям рассказали, когда агрессивного ребенка стоит показать психиатру Психолог Баз посоветовала показать ребенка психиатру при любом проявлении агрессии

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При любом проявлении агрессии у ребенка в сторону родителей, предметов или животных его необходимо показать психиатру, посоветовала родителям доцент кафедры детской и подростковой клинической психологии Московского института психоанализа Людмила Баз. В разговоре с РИАМО она отметила, что в подростковом возрасте тревожными «звоночками» являются проявления грубости, уходы из дома и замкнутость, а до трех лет психические отклонения проявляются в виде задержки речевого развития, примитивных игр, нарушений сна, аппетита и раздражительности.

Когда ребенок начинает проявлять любую агрессию по отношению к своим родителям, уже надо обращаться к специалистам. Таким детям уже нужна коррекция. <...> Агрессивные формы поведения очень быстро закрепляются, и когда ребенок приходит в детский сад в три года, уже можно заметить, что у него складываются ненормативные формы взаимодействия с другими ребятами, — пояснила психолог.

По словам специалиста, в детских садах воспитатели могут обратить внимание на подобное поведение ребенка и рассказать об этом родителям, но те часто игнорируют подобные заявления. Баз напомнила, что до 18 лет поведение детей является ответственностью взрослых. Психолог уточнила, что часто в школах учителя стараются игнорировать проявление агрессии со стороны подростков, из-за чего растет число драк и повышается уровень насилия.

Должны быть санкции против таких родителей. Они должны знать, что, если их сын или дочь ведут себя в неправовом поле, они будут оштрафованы, об этом сообщат на работу, предадут общественности, все будут знать, что они не справляются с родительскими обязанностями, — считает психолог.

Баз добавила, что агрессивное поведение может проявляться еще в младенческом возрасте, но оно является неосознанным. Дошкольники тоже не всегда понимают причины своих поступков, а в школе дети уже осознают, что они делают, могут специально устраивать драки или оскорблять одноклассников. Психолог призвала обращать внимание на любые агрессивные действия ребенка, так как они говорят о его склонности к насилию.

Психолог Елена Митрохина ранее рассказала, что потребность в самоутверждении является одной из частых причин детской жестокости, которая может в том числе подтолкнуть подростка к совершению убийства. По ее словам, девиантное поведение не всегда является следствием проблем в школе или в семье.