Психолог рассказала, что может подтолкнуть подростка к убийству Психолог Митрохина назвала потребность в самоутверждении одной из причин детской жестокость

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Потребность в самоутверждении является одной из частых причин детской жестокости, которая может в том числе подтолкнуть подростка к совершению убийства, считает практический психолог Елена Митрохина. Она рассказала СМИ, что склонность к жестокости и девиантное поведение не всегда являются следствием проблем в школе или в семье.

Важно отметить, что не всегда проблема кроется в семье или школе. Иногда причиной становления убийцы может быть девиантное поведение, потребность во внимании или просто желание проверить свои силы, — уточнила специалист.

По словам психолога, часто на поведение подростка действительно влияет насилие, которое он видит дома, или травля со стороны сверстников. Митрохина рекомендует родителям внимательно наблюдать за ребенком и помнить, что подростковый период сильно меняет характер. Она пояснила, что подростки могут принимать неразумные решения, находясь в поисках себя. Психолог призывает разговаривать о проблемах в семье и школе, интересоваться кругом общения и увлечениями ребенка.

Не стоит недооценивать значение беседы с детьми, они нуждаются в чувстве поддержки и понимания, — заключила Митрохина.

В Санкт-Петербурге ранее задержали 16-летнего подозреваемого, который вместе с приятельницей насмерть забил молотком 13-летнюю школьницу во время онлайн-трансляции. Тело девочки закопали в заранее подготовленную могилу.