Родителям объяснили, что делать при частом вранье ребенка Психолог Наумова: родителям нужно выстроить доверительные отношения, чтобы дети не врали им

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Дети врут, когда пытаются либо избежать наказания и скрыть какие-то моменты от родителей, либо хотят произвести впечатление на маму и папу, рассказала NEWS.ru детский психолог Наталья Наумова. Чтобы ребенок не обманывал родителей, им важно выстроить с ним доверительные отношения, посоветовала специалист.

Часто дети обманывают, потому что знают, что их будут ругать и наказывать. Важно выстраивать с ребенком доверительные отношения, не критиковать, не наказывать, когда он делится подробностями своей жизни. Нужно ребенка поддержать, тогда он не будет врать и в нужный момент обратится за помощью именно к родителям, а не к третьим лицам, — сказала Наумова.

Некоторые дети придумывают истории, что с ними произошли несчастные случаи или им пришлось постоять за себя. В таком случае родителям важно помочь ребенку «достичь успеха» и направить его в нужное русло.

Когда ребенок обманывает, чтобы создать ареал успеха, нужно помочь ему достичь этого успеха. Для этого родителям нужно ориентироваться на талант ребенка и направить его в нужное русло. Ребенок будет видеть свои достижения и гордиться собой, — добавила Наумова.

Ранее специалист рассказала, что родителям важно изменить свой стиль поведения в отношениях с подростком, чтобы не допускать конфликтных ситуаций. Им ни в коем случае нельзя критиковать и ставить ультиматумы, подчеркнула эксперт. По ее словам, взрослые часто забывают, что к подростку нужно относиться не как к ребенку, но при этом важно проявлять понимание, сочувствие и принятие.