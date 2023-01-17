Психолог назвала главные ошибки родителей при воспитании подростков Психолог Наумова: родителям важно изменить стиль поведения в отношениях с подростком

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Родителям важно изменить свой стиль поведения в отношениях с подростком, чтобы не допускать конфликтных ситуаций, им ни в коем случае нельзя критиковать и ставить ультиматумы, рассказала в беседе с NEWS.ru детский психолог Наталья Наумова. По ее словам, взрослые часто забывают, что к подростку нужно относиться не как к ребенку, но при этом важно проявлять понимание, сочувствие и принятие.

С подростком важно стать друзьями. У них нет полутонов, они очень контрастно мыслят, и здесь родители либо становятся друзьями, либо врагами, поэтому очень важно выстраивать доверительные отношения, не критиковать, не высмеивать, не показывать, что ребенок неправильно себя ведет. Нужно задавать подростку вопросы, на которые он сам ответит и примет решение. Важно разрешить ребенку мыслить самостоятельно, принимать решения, показать его ценность для семьи, — отметила Наумова.

Когда ребенок достигает подросткового возраста, часто родители начинают разочаровываться в ребенке и в себе. Здесь самое время отделить успехи ребенка от собственных и спокойно решать появившиеся трудности, посоветовала психолог.

Важно не оскорблять ребенка, не унижать, не пытаться неправильные действия подавить силой, не поднимать руку, а стараться спокойно решать проблемы. Тогда дети будут в безопасности, переживут подростковый период и станут самостоятельными и успешными взрослыми, — подчеркнула Наумова.

Ранее психолог Никита Борисов заявила, что ребенок может потерять интерес к процессу обучения, если поощрять его деньгами за хорошую учебу, или, наоборот, забирать деньги в случае плохих оценок. Специалист рассказал, что дети начинают интересоваться не учебой, а деньгами, которые могут получить, это в итоге развивает цинизм и подменяет ценности.