Родителям дали совет, как восполнить дефицит витаминов у школьника Педиатр Филатова посоветовала давать школьникам поливитаминные комплексы

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Дети особенно чувствительны к дефициту витаминов — из-за этого у ребенка может ухудшиться обмен веществ, снизиться работоспособность, защитные силы организма, предупредила врач-педиатр Галина Филатова. В разговоре с aif.ru она подчеркнула, что дисбаланс важно регулировать не только за счет натуральных продуктов питания. Так, можно давать школьнику поливитаминные комплексы.

Содержание витаминов в овощах и фруктах широко варьируется в различные сезоны. Поэтому включать в рацион различные витаминно-минеральные комплексы, особенно в осенне-зимний период, врачи рекомендуют настоятельно, — пояснила специалист.

По словам педиатра, для поддержания прочности костей и зубов подойдут пастилки с кальцием и витамином D3, а для укрепления иммунитета — витамин С. В период высокой учебной нагрузки справиться со стрессами и противостоять вирусам помогут поливитаминные комплексы, содержащие витамины группы В, а также магний (Mg), омега 3 полиненасыщенные жирные кислоты, карнитин и холин.

Рацион школьника должен быть максимально сбалансирован, уточнила врач общей практики Наталья Маджугина. Она посоветовала включить в него продукты, богатые магнием и витаминами группы В, например, крупы, орехи, фасоль. Кроме того, морская рыба, яичный желток и сливочное масло помогут укрепить иммунитет благодаря содержащемуся в ним витамину D.

Нутрициолог Оксана Ковылкина ранее объяснила, что рацион школьника должен состоять из всех пищевых групп, в том числе из круп, цельнозерновых макарон, хлеба, бобовых, мяса, рыбы, овощей и фруктов. По ее словам, такое питание позволит обеспечить организм ребенка всеми необходимыми минералами, витаминами и микроэлементами.