Родителям дали доступ к банковским счетам детей

Центробанк дал разъяснение о том, что родители имеют право получать сведения о банковских счетах своих детей, а также операциях на них. На сегодня единственным ограничением для несовершеннолетних вкладчиков является необходимость получить от родителей письменно согласие на открытие банковского счёта, пишет «Коммерсант».

На данный момент банки не раскрывают сведения по подростковым карточкам, ссылаясь на банковскую тайну. Детские или молодёжные карты выпускают почти все крупные банки.

Согласно пояснению Центробанка, законные представители ребёнка в возрасте от 14 до 18 лет должны иметь возможность получать сведения о его счетах, вкладах и совершаемых по ним операциях. Это обусловлено статьёй 857 пункт 2 ГК РФ.

Неполный контроль даёт возможность мошенникам воспользоваться счетами несовершеннолетних и обмануть их. При этом ответственность за действия детей несут родители.

Ранее в столичную полицию обратилась учительница одной из школ и заявила, что стала жертвой телефонных мошенников. По словам женщины, ей пoзвонил неизвестный человек и представился сотрудником полиции. Сoбеседник сообщил, что с одного из её банковских счетов пытались снять деньги и в связи с этим якобы возбуждено уголовное дело.