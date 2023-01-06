Родителям 80 тысяч детей в России оформили единое пособие

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Родителям 80 тысяч детей в России оформили единое пособие, следует из сообщения пресс-службы Социального фонда РФ. Всего поступило уже 670 тысяч заявок на новую выплату. Ее получат в том числе 1,5 тысячи беременных женщин, по заявлениям которых вынесли положительное решение.

Социальный фонд назначил единое пособие на 80 тысяч детей до 17 лет. Первые выплаты семьи получат уже на следующей неделе, — говорится в публикации на сайте фонда.

Кроме того, за первые дни нового года Социальный фонд одобрил выплаты на 33 тысячи первенцев до трех лет, появившихся в семьях до конца 2022 года, отмечает пресс-служба.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что с 1 января 2023 года в России повысится размер МРОТ и прожиточного минимума, что приведет к росту социальных пособий. Кроме того, он отметил, что с нового года появятся единые условия для выплат семьям с детьми, а создание Социального фонда упростит получение господдержки.

Перед этим Совет Федерации одобрил закон об установлении в 2023 году минимального размера оплаты труда на уровне 16 242 рубля. Закон позволит повысить заработную плату около 3,5 млн работников бюджетной сферы. 19 декабря федеральный закон был подписан президентом России Владимиром Путиным.