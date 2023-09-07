«Родительские амбиции»: психолог объяснила нежелание детей посещать кружки Психолог Смолярчук предупредила о риске развития невроза у детей из-за кружков

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Ребенок, которого заставляют посещать большое количество кружков, рискует столкнуться с ментальными проблемами, в том числе с развитием невроза, предупредила директор антикризисного психологического центра Ирина Смолярчук. В разговоре с «Радио 1» она подчеркнула, что школьник может не хотеть посещать определенные секции, но вынужден делать это из-за «родительских амбиций».

Если родители придумали пять секций, заставляют туда ходить и видят, что ребенок сопротивляется, то это история про родительские амбиции и несбывшиеся мечты. Это чистой воды насильственные действия, которые приведут сильного ребенка к протестному поведению, а слабака — к неврозу, — пояснила специалист.

Она отметила, что некоторые дети могут начать курить или употреблять психоактивные вещества, чтобы избегать реальность, в которой их заставляют посещать огромное количество кружков. В первые несколько месяцев в начале учебного года нагружать ребенка дополнительными занятиями не следует — нужно дать ему возможность адаптироваться и вернуться к режиму. После этого стоит выбирать только такие секции, которые школьник хочет посещать сам, заключила Смолярчук.

Специалисты Роспотребнадзора ранее предупредили, что чрезмерная нагрузка может вызвать у детей переутомление и неприязнь к любимым хобби. Эксперты ведомства порекомендовали дозировать любую деятельность.