Родители о «выборных каникулах»: «Это политически безответственная мера»

https://static.news.ru/photo/207ca230-225e-11eb-87db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сообщение о том, что для школьников могут сделать дополнительную неделю каникул на период очередного многодневного голосования в стране, не воодушевило родителей. Как пояснила NEWS.ru председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова, неправильно решать какие-то политические вопросы за счёт школьников.

Накануне председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова во время встречи с Владимиром Путиным предложила ввести в школах недельные каникулы, когда в стране будет проходить очередное многодневное голосование. По её мнению, такая мера поможет «развести учебный и избирательный процессы». С таким предложением категорически не согласны родители школьников. Они считают, что подобные нововведения ставят учёбу детей «на последнее место».

Дети и в этом году из-за пандемии нормально не учатся, и родители вынуждены самостоятельно решать вопросы об их образовании в домашних условиях. Также нужно учитывать, что ранее мэром Москвы были продлены каникулы. Если при таком же отношении к детскому образованию будут ещё и добавляться каникулы на время голосований, потом ещё что-то подобное появится <...> Люди делают выводы, что образование детей государству не нужно. И дети наши от этого не выигрывают. Родители очень беспокоятся о том, кто вырастет из наших детей, какой вообще уровень знаний у них будет. Мне кажется, это политически немного безответственная мера, — высказалась Ольга Леткова.

По словам председателя Ассоциации родительских комитетов и сообществ, представители власти должны правильно расставить все приоритеты государства. Ольга Леткова также подчеркнула, что большинство избирателей является родителями. Поэтому для обеспечения нормальной явки на голосованиях нужно задуматься над тем, чтобы «политические вопросы не влияли отрицательно на образование детей».

Как писал NEWS.ru, ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим дистанционного обручения для учеников 6–11-х классов. По официальной информации, школьники будут учиться дома до 22 ноября. Как отметил глава столицы, за три недели школьной удалёнки число заразившихся коронавирусом среди школьников снизилось вдвое.