В селе Кореневщино Липецкой области родители возмущены тем, что руководство школы принуждает их приносить овощные наборы с собственных приусадебных участков в столовую.
Родители, которые не имеют в собственности огородов и земель, выступили против такой инициативы. По их словам, директор не имеет права требовать от них несколько килограммов картошки и свёклы, капусту, морковь и чеснок. Они обратились к областным депутатам, чтобы те остановили эти поборы, передаёт
Ранее News.ru писал, что Минпросвещения решило усовершенствовать систему горячего питания в школах. Поводом для этого послужили ухудшение качества пищи в школьных столовых и вытеснение горячей еды продукцией буфетной.
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