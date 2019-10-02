https://static.news.ru/photo/15657132-e552-11e9-9eb4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Булкин/News.ru

В селе Кореневщино Липецкой области родители возмущены тем, что руководство школы принуждает их приносить овощные наборы с собственных приусадебных участков в столовую.

Родители, которые не имеют в собственности огородов и земель, выступили против такой инициативы. По их словам, директор не имеет права требовать от них несколько килограммов картошки и свёклы, капусту, морковь и чеснок. Они обратились к областным депутатам, чтобы те остановили эти поборы, передаёт ОТР .

Ранее News.ru писал, что Минпросвещения решило усовершенствовать систему горячего питания в школах. Поводом для этого послужили ухудшение качества пищи в школьных столовых и вытеснение горячей еды продукцией буфетной.