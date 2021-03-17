РКН требует заблокировать Twitter-аккаунт «МБХ Медиа»

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Роскомнадзор потребовал от руководства социальной сети Twitter удалить аккаунт издания «МБХ медиа». Об этом сообщили в самом издании со ссылкой на сообщение от администрации сервиса коротких сообщений.

Twitter получил официальный запрос от Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Российской Федерации (Роскомнадзор) относительно контента в вашем аккаунте, — приводит издание цитату из сообщения.

Претензия Роскомнадзора к аккаунту «МБХ Медиа» состоит в том, что в нём публикуется информация о деятельности организации, которая в России признана нежелательной.

16 марта заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин выступил с заявлением, что соцсеть Twitter может быть заблокирована в России в течение месяца, если за указанный срок сервис не удалит запрещённую информацию.

Ранее NEWS.ru писал, что пользователи соцсетей бурно отреагировали на замедление работы Twitter в России и на обещания Роскомнадзора полностью заблокировать соцсеть. Появилось множество мемов и шуток на эту тему. Пользователи разделились два лагеря: одни отмечают, что требования Роскомнадзора законны и логичны и Twitter должен им подчиниться. Вторая группа просто шутит на эту тему и ждёт действий ведомства.