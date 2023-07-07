Ритуальные услуги в России сделают прозрачными «Известия»: в РФ появятся реестры организаций, имеющих право на ритуальные услуги

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

К 1 сентября в каждом регионе России будет создан реестр компаний и предпринимателей, имеющих право предоставлять услуги в области похорон и ритуальных услуг, пишут «Известия» со ссылкой на источники в Минцифры РФ. Эти списки будут размещены на официальных сайтах государственных и муниципальных органов власти, с уточнением стоимости услуг.

Как отмечает издание, в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) подтвердили такие планы. Там же уточнили, что данная инициатива направлена на повышение прозрачности и информированности граждан относительно ритуальных услуг. Вводить государственное регулирование цен на ритуальные услуги пока не планируется, поскольку это не соответствует национальной стратегии.

Ранее Министерство труда представило новые стандарты для работников ритуальных услуг, в документе подробно прописано, какими знаниями должен обладать сотрудник похоронной сферы. По словам исполнительного вице-президента Ассоциации похоронной отрасли Олега Ларионова, нормативы необходимы для того, чтобы сократить число мошенников.

Депутат питерского заксобрания Александр Ржаненков ранее рассказал, что для организации и проведения социальных похорон, которые оплачиваются государством, должны обращаться родственники умершего. По его словам, бесплатное погребение также положено неопознанным, бездомным, одиноким и умершим в заключении людям или в случаях обнаружения старых захоронений.