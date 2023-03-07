Могила по нормативам: в России ввели новые стандарты ритуальных услуг Министерство труда представило новые стандарты для работников ритуальных услуг

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Министерство труда представило новые стандарты для работников ритуальных услуг, в документе подробно прописано, какими знаниями должен обладать сотрудник похоронной сферы, сообщает «Парламентская газета». Как рассказал изданию исполнительный вице-президент Ассоциации похоронной отрасли Олег Ларионов, нормативы необходимы для того, чтобы сократить число мошенников.

Стандарт поможет улучшить образовательный процесс: будет понятие, чему учить работников. <...> Мы избежим обмана в этой сфере. В основном мошенники пользуются тем, что заказчики не понимают, что должны сделать сотрудники, чтобы оказать услугу. Люди находятся в горе, в стрессе, мошенники этим пользуются, — рассказал Ларионов.

Согласно документу, могилы должны выкапываться в соответствии с вероисповеданием умершего, с учетом особенностей грунта и нормативных требований к размеру. Те, кто занимаются подготовкой тела к погребению, должны знать анатомию, типографию органов и уметь накладывать швы. Отдельные требования есть и к организаторам церемонии прощания: они должны уметь этично общаться с близкими погибшего, знать национальные традиции, разбираться в музыке для скорбных церемоний и пользоваться фото- и видеотехникой.

Для того чтобы заниматься ритуальными услугами, работнику необходимо хотя бы среднее профессиональное образование и последующее повышение квалификации. У нас в стране есть соответствующие учебные центры, — добавил Ларионов.

Депутат питерского заксобрания Александр Ржаненков ранее рассказал, что для организации и проведения социальных похорон, которые оплачиваются государством, должны обращаться родственники умершего. По его словам, бесплатное погребение также положено неопознанным, бездомным, одиноким и умершим в заключении людям или в случаях обнаружения старых захоронений.