Россиянам рассказали, кому положены бесплатные похороны Депутат Петербурга Ржаненков: социальные похороны положены неопознанным, бездомным и одиноким

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За организацией и проведением социальных похорон, которые полностью или частично оплачиваются за счет государства, могут обратиться с заявлением родственники умершего, рассказал СМИ экс-председатель комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, депутат питерского заксобрания Александр Ржаненков. По его словам, бесплатное погребение также положено неопознанным, бездомным, одиноким и умершим в заключении людям или в случаях обнаружения старых захоронений.

Бывают случаи, когда государство хоронит неопознанных людей. Это прежде всего ­какие-то криминальные вещи, убийства. Такие случаи единичны, но они бывают. Есть факты захоронения и людей одиноких. <...> Отдельная процедура — похороны людей, которые умерли в заключении, но она контролируется органами прокуратуры и соответствующими службами Следственного комитета, — объяснил Ржаненков.

Он также уточнил, что похороны за счет государства проводят, когда находят старые захоронения. Как объяснил Ржаненков, бывает, что при строительных работах обнаруживаются останки людей, погибших во время войны.

Кроме того, иногда социальные похороны устраивают и для бездомных людей. Однако, как отмечает петербургский депутат, в редких случаях такой человек остается неопознанным. По словам парламентария, все люди без определенного места жительства в любом случае все равно где-то зарегистрированы — либо при соответствующих государственных пунктах, либо при НКО вроде «Ночлежки».

Как сообщили в пресс-службе комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга, в том случае, если личность умершего не удалось установить, его хоронят на определенных участках общественных кладбищ. Оплачиваются похороны из городского бюджета, а в список услуг входит: оформление необходимых документов, облачение тела, предоставление гроба, перевозка умершего на кладбище или в крематорий и непосредственно само погребение. Как добавил Ржаненков, информация об умершем хранится бессрочно.

Как сообщалось ранее, двоюродная сестра покойного народного артиста России, певца и композитора Александра Градского Наталья Градская разыскала могилу отца на тайном семейном захоронении, которое артист скрывал от нее 20 лет. Наталья также призналась в многолетней вражде с братом и рассказала, что настоящая фамилия певца вовсе не Градский. Певец был настолько сильно обижен на сестру, что прятал от нее местонахождение общего семейного захоронения Градских. Однако спустя 20 лет Наталье удалось выяснить, где именно похоронен ее отец. Сестра артиста пожаловалась, что Градский вовсе не так хорошо ухаживал за могилами, как он ее постоянно уверял.