«Мы не создаем ничего нового»: Даванков о маркировках в дейтинг-приложениях

«Мы не создаем ничего нового»: Даванков о маркировках в дейтинг-приложениях Даванков: реестр безопасности для сайтов знакомств не является чем-то новым

Реестр безопасности для сайтов знакомств не является чем-то новым, заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, список злостных алиментщиков, к примеру, действует с мая.

Реестр злостных неплательщиков алиментов с 1 мая в тестовом режиме работает, мы ничего не создаем нового. Когда мы говорим о создании реестра безопасности, мы говорим об объединении нескольких реестров, чтобы к ним было проще обращаться. Все данные есть, — заявил Даванков.

Ранее сообщалось, что в России разрабатывают законопроект о маркировке лиц с непогашенной судимостью и просроченными кредитами на сайтах знакомств. Как заявил Даванков для этого нужно развивать так называемый реестр безопасности.

Как призналась глава комитета по демографии партии «Новые люди», телеведущая Анфиса Чехова, она обращалась к сайтам знакомств всего два раза. По ее словам, первый раз она пошла на свидание к человеку с судимостью, от которого чудом удалось сбежать.

До этого был составлен список российских футболистов, которых обвиняли в неуплате алиментов. Среди них вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов, экс-футболист «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин и экс-футболист «Зенита» Александр Кержаков.