Попова рассказала о ситуации с оспой обезьян в России В Роспотребнадзоре не увидели оснований для паники в стране из-за оспы обезьян

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В России нет оснований для паники из-за оспы обезьян, случаев заражения в стране не выявлено, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Она добавила, что пока нет необходимости защищать кожные покровы и носить маски.

Сейчас не нужно носить маски. Сейчас рисков для населения нет, — заявила Попова.

Она добавила, что заразиться оспой можно контактным путём. После инфицирования у одной части пациентов много высыпаний, у другой — незначительное количество, рассказала Попова, но жидкость из них заразна.

Она также отметила, что на территорию Европейского континента был завезён наименее опасный для человека вариант вируса оспы обезьян.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что оспа обезьян передаётся от человека к человеку неохотно, для этого необходим длительный близкий контакт. Кроме того, в отличие от человеческой оспы эта инфекция гораздо менее заразна, а смертность среди заболевших не превышает 10%.

Вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с NEWS.ru заявил, что оспа обезьян не станет вторым коронавирусом. При передаче от человека к человеку вирус ослабевает, уменьшается заразность и патогенность, поэтому эпидемии можно не опасаться.