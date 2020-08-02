Риски по коронавирусу впишут в страховку туристов-россиян

https://static.news.ru/photo/6479e464-d535-11ea-a09f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Туристические компании будут вписывать в страховку риски по коронавирусу. Это поможет минимизировать дополнительные затраты не толь ко в случае заболевания, но и в случае помещения в обсерватор.

Зарубежные страны не берут на себя такие обязательства — компенсировать затраты из-за заболевания. Риски по коронавирусу могут покрываться стандартными страховками для туристов, поэтому включение дополнительных услуг при оформлении полиса не потребуется, пишут «Известия».

Но в ряде случаев путешественникам всё же может понадобиться покупка дополнительных услуг.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские туристы бронируют путёвки на отдых за границей пока только на ближайшие две недели. Люди опасаются ехать туда осенью, боясь повторного закрытия границ.