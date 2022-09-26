Риелтор рассказал, в какую недвижимость не стоит вкладываться Риелтор Апрелев посоветовал не покупать жилье в новостройках

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

На данный момент не стоит покупать жилье в новостройках и жилплощадь для сдачи в аренду, заявил вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев. В беседе с «Радио 1» он отметил, что ожидание завершения строительства и выплата ипотеки являются ключевыми факторами риска. По данным эксперта, покупать жилье, например, в Подмосковье сейчас невыгодно, так как цены на продажу недвижимости в регионе снизились на 5-7% с весны этого года.

Также сейчас не стоит вкладываться в недвижимость с нуля. Время для этого неподходящее. Найм жилья здесь обойдётся вдвое дешевле с точки зрения ежемесячных платежей в сравнении с ипотекой, — сказал Апрелев.

По словам риелтора, рынок на данный момент корректируется в сторону понижения, это значит, что покупатели могут торговаться с продавцами. Такая тенденция сохранится до следующей осени.

Вице-президент российской Гильдии риелторов Константин Апрелев ранее сообщил, что на данный момент компании-застройщики экономят буквально на всём, стараясь удешевить значительный объём скрытых работ. По мнению эксперта, в такой ситуации невозможно всё отследить с помощью комиссий и при присутствии представителей дольщиков в приёмочной комиссии дома, оптимальным решением этой проблемы стал бы запрет продавать жилье на стадии строительства.