РИА Новости: арестован экс-помощник главы Росалкогольрегулирования РИА Новости: арестован экс-помощник главы Росалкогольрегулирования Терещенко

Фото: shutterstock

Источник РИА Новости сообщил об аресте экс-помощника главы Росалкогольрегулирования Михаила Терещенко. Он обвиняется в покушении на дачу взятки в особо крупном размере. Подозреваемый помещен в следственный изолятор № 5 в Москве. Собеседник агентства не уточнил, связано ли уголовное преследование Терещенко с его бывшей работой.

Источник уточнил, что Терещенко был арестован по делу, возбужденному в октябре прошлого года. Он работал помощником на общественных началах у главы Росалкогольрегулирования Игоря Алешина.

Ему вменяют ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 291 УК РФ — покушение на дачу взятки в особо крупном размере. В настоящее время он содержится в московском следственном изоляторе № 5 «Водник». Свою вину Терещенко признал и сотрудничает со следствием, — говорится в сообщении.

В сентябре в Москве задержали Юрия Шумского, директора крупнейшего в России предприятия по производству взрывчатки — оборонного завода им. Свердлова. Его подозревают в мошенничестве с контрактами по поставкам взрывчатых веществ.

Перед задержанием депутат Госдумы РФ Дмитрий Кузнецов написал на Шумского несколько заявлений в СКР, Генеральную прокуратуру и Министерство обороны РФ.