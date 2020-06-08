РФПИ предупредил о мошенничестве с препаратами на основе «Фавипиравира»

https://static.news.ru/photo/bd7e3b32-a98e-11ea-8179-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Мошенники начали активно создавать интернет-ресурсы, на которых они продают препараты якобы на основе «Фавипиравира». Однако действующее вещество в этих средствах отсутствует, заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) и группе компаний «Химрар».

Злоумышленники распространяют препараты, которые произведены в Китае или Японии. Но легально приобрести препараты на основе «Фавипиравира» невозможно, так как официальных поставок этого средства а из-за рубежа нет.

Таким образом, эти препараты не могут помочь в терапии против коронавирусной инфекции, — цитирует ТАСС заявление РФПИ.

Российские учёные разработали лекарство от COVID-19 на основе «Фавипиравира», который на протяжении ряда лет используется в Японии для лечения тяжёлых форм гриппа. Препарат носит название «Авифавир». В ходе испытаний эффективность лекарства превысила 80%.

Как ранее писал NEWS.ru, Росздравнадзор и фармкомпании работают над ускоренным вводом на рынок отечественного лекарства «Авифавир» для лечения коронавируса. Лекарство уже испытано на 180 пациентах. На финальном этапе исследования их число планируется увеличить до 330.

По состоянию на понедельник, 8 июня, в России зарегистрировано 476 658 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. 230 688 пациентов выздоровели. Ещё 5971 человек умер.

В мире заражены 7 139 996 человек (21 116 за последние сутки), выздоровел 3 465 851 (12 782 за последние сутки), погибли 408 042 (1266 за последние сутки).