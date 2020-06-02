В Росздравнадзоре хотят ускорить ввод на рынок лекарства от COVID-19

https://static.news.ru/photo/1652c722-a4c2-11ea-b65a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Воронин Денис /АГН «Москва»

Росздравнадзор и фармкомпании работают над ускоренным вводом на рынок отечественного лекарства «Авифавир» для лечения коронавируса. Об этом заявила глава ведомства Алла Самойлова.

Она отметила, что этот препарат был зарегистрирован по ускоренной процедуре и его эффективность уже доказана.

Мы надеемся, что этот препарат будет включён в клинические протоколы, будет применяться для лечения наших пациентов, мы увидим серьёзный клинический эффект, — цитирует Самойлову ТАСС.

Лекарство создано на основе «Фавипиравира», который на протяжении ряда лет используется в Японии для лечения тяжёлых форм гриппа. В ходе первого этапа клинических испытаний «Авифавира» не было выявлено ранее незарегистрированных побочных эффектов, а его эффективность превысила 80%.

Как ранее писал NEWS.ru, лекарство уже испытано на 180 пациентах. На финальном этапе исследования их число планируется увеличить до 330.

В России, согласно последним данным, выявлено 423,7 тысячи случаев заражения. Около 187 тысяч человек выздоровели, свыше 5 тысяч умерли. В мире более 6,2 млн инфицированных COVID-19, более 375 тысяч погибли, более 2,6 млн выздоровели.