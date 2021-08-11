Pfizer предложили использовать «Спутник Лайт» в качестве бустера

Pfizer может использовать вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» в качестве бустерного, третьего укола для усиления эффекта. С таким предложением выступил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Рост числа случаев нового штамма ковида в США и Израиле показывает, что вакцины с мРНК нуждаются в гетерогенном бустере для усиления и продления иммунного ответа. Сегодня РФПИ предлагает Pfizer использовать «Спутник Лайт» в качестве бустерного, третьего укола, — отмечается в сообщении в Twitter.

PФПИ первым предложил сотрудничество другим производителям вакцин. В ноябре 2020 года предложение о cовместных исследованиях по комбинированию вакцин было сделано AstraZeneca.

Сегодня другие производители следуют примеру «Cпутника V», исследуя возможности комбинирования разных вакцин, а подобные исcледования со «Спутником» проводятся в ряде стран, включая Азeрбайджан, ОАЭ и Аргентину. Полученные данные подтверждают высокую эффективность и полную безопасность этого подхода. Интерес PФПИ к комбинированному подходу является частью глобальной стратегии фонда, призванной повысить эффективность других вакцин от корoнавируса.

Ранее сообщалось, что в ходе исследования, проведённого в аргентинской провинции Буэнос-Айрес, комбинация первого компонента вакцины «Спутник V» (препарат «Спутник Лайт») с вакцинами AstraZeneca, Sinopharm и Moderna продемонстрировала высокие показатели безопасности.