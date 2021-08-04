Комбинации «Спутника V» с другими вакцинами признаны безопасными

В ходе исследования, проведённого в аргентинской провинции Буэнос-Айрес, комбинация первого компонента вакцины «Спутник V» (препарат «Спутник Лайт») с вакцинами AstraZeneca, Sinopharm и Moderna продемонстрировала высокие показатели безопасности. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

В настоящее время проведён анализ данных, полученных после вакцинации 121 добровольца комбинациями «Спутник Лайт» / AstraZeneca, «Спутник Лайт» / Moderna, «Спутник Лайт» / Sinopharm, а также «Спутник Лайт» / «Спутник Лайт». Эти данные сравнили с состоянием контрольной группы, получившей первый и второй компонент препарата «Спутник V».

При этом в ходе экспериментов «Спутник V» выступал как в роли первого, так и второго компонента инъекции.

В результате полученные Министерством здравоохранения провинции Буэнос-Айрес данные показали, что комбинированное применение российского препарата с другими вакцинами является безопасным. У такой модели вакцинации отсутствуют серьёзные побочные эффекты.

По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, фонд первым в мире предложил другим производителям партнёрство для проведения совместных исследований комбинированного применения вакцин и готов к их продолжению.

Ранее вирусолог назвал главный аргумент для признания «Спутника V» в Европе.