РФ возобновит авиасообщение со Швейцарией 15 августа

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РФ возобновит международное авиасообщение со Швейцарией с 15 августа 2020 года. Рейсы будут осуществляться раз в неделю по маршруту Москва — Женева — Москва, передаёт оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в РФ.

Ведомство отметило, что перелёты возобновят на взаимной основе, передаёт ТАСС.

Россия может открыть границы с другими странами 11 августа. Обсуждается открытие всех полётов на эту дату. Предложение обсуждалось на совещании у вице-премьера Татьяны Голиковой. Но окончательное решение ещё не принято. С 1 августа Москва возобновила рейсы в Турцию. Большая часть авиаперевозок была отменена в марте в связи с распространением COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Медики выявили 5462 новых случая COVID-19 в РФ за последние сутки в 83 регионах. Из них 1356 заражённых (24,8%) переносят недуг без клинических симптомов. Всего в РФ зарегистрировали 845 443 заболевших в 85 субъектах. Также за сутки зафиксировано 95 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 14 058 человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия открывает границу с Абхазией 1 августа, пропускные пункты заработают в первой половине дня. Для этого надо дождаться официальной публикации распоряжения правительства РФ.